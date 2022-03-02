Публикуем видео ночного ДТП, где 27-летний водитель ВАЗа снес светофорную опору
Публикуем видео ночного ДТП, где 27-летний водитель ВАЗа снес светофорную опору.
Ночью 2 марта на Октябрьской площади в Пскове водитель ВАЗ-2110 врезался в столб со светофором. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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