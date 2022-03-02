Публикуем видео ночного ДТП, где 27-летний водитель ВАЗа снес светофорную опору

09:46, 02 марта 2022, ПАИ

Публикуем видео ночного ДТП, где 27-летний водитель ВАЗа снес светофорную опору.

Ночью 2 марта на Октябрьской площади в Пскове водитель ВАЗ-2110 врезался в столб со светофором. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.