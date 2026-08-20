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Происшествия

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием мопеда и пешеходов в Новоржеве

В Новоржеве полицейские устанавливают обстоятельства дорожно‑транспортного происшествия, в котором пострадало два человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • ДТП в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • ДТП в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • ДТП в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

ДТП произошло в 21:30 на улице К. Маркса в Новоржеве.

По предварительным данным, 22‑летний водитель мопеда, перевозивший 17‑летнюю пассажирку, совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек‑пешеходов. В результате аварии травмы получили пассажирка мопеда и одна из пешеходов. Пострадавших доставляют в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют на месте происшествия обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мотоциклист с различными переломами доставлен в больницу после ДТП в Великих Луках.

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