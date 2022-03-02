Публикуем кадры с камер видеонаблюдения, где 27-летний водитель ВАЗ-21101 совершил наезд на световую опору в Пскове

14:41, 02 марта 2022, ПАИ

Публикуем кадры с камер видеонаблюдения, где 27-летний водитель ВАЗ-21101 совершил наезд на световую опору в Пскове.

Напомним, что 2 марта в 0:35 водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель был госпитализирован.