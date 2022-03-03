Псковичам рассказали, сколько блинов можно съесть без вреда для организма
Инфекционист и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова рассказала «Комсомольской правде в Пскове», сколько блинов можно съесть без вреда для организма.
По словам врача, если у человека нет хронических заболеваний кишечного тракта, сахарного диабета и особенного панкреатита, то можно съесть 5-6 тонких блинов.
Елена Аверьянова отметила, что главное не злоупотреблять маслом. В качестве начинки медик рекомендовала использовать овощи.
В Пскове продолжают работу две масленичные площадки. Торговый городок в Финском парке будет открыт до 8 марта. Напомним, в этом году Масленичная неделя продлится по 6 марта.
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