Торговый городок в Финском парке Пскова будет открыт до 8 марта

16:17, 02 марта 2022, ПАИ

Масленичная деревня в Финском парке открыта для псковичей и гостей города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Посетители ярмарки могут приобрести у ремесленников товары местного производства: куклы-травницы, самодельные игрушки, украшения, изделия из дерева, гастрономические сувениры, чай, мёд, варенье, цукаты и колбасы из разного вида мяса. Две лавки продают на вынос чай, кофе, выпечку и блины.

Для юных псковичей и их родителей организованы традиционные масленичные забавы. Также можно принять участие в боях мешками, сфотографироваться в тематических фотозонах, загадать желание, пройдя под масленичной аркой, где вас встретят Дед и Бабка.

Масленичная площадка работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Торговый городок будет открыт до 8 марта.