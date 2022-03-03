Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе

14:27, 03 марта 2022, ПАИ

Сегодня в Псковском районе возле деревни Кислово на дороге Псков — Палкино произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В 13:12 из больницы поступила информация о двух пострадавших в аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.

На месте ДТП работают сотрудники аварийно-спасательной службы и ГИБДД.