Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе
Сегодня в Псковском районе возле деревни Кислово на дороге Псков — Палкино произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Псковского агентства информации.
В 13:12 из больницы поступила информация о двух пострадавших в аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.
На месте ДТП работают сотрудники аварийно-спасательной службы и ГИБДД.
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