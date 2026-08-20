Мотоциклист с переломами доставлен в больницу после ДТП в Великих Луках

22:23, 20 августа 2026, ПАИ

Лобовое столкновение мотоцикла и автомобиля Audi произошло возле дома № 107/1 на проспекте Гагарина в Великих Луках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний мотоциклист получил ряд переломов. Пострадавшего госпитализировали.

На месте работают спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.