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Культура

Детская художественная выставка о космосе прошла в Пскове

В Пскове были выставлены работы победителей конкурса детского рисунка «Мы – дети космоса!». Фото: пресс-служба администрации Пскова.

Три недели в Центре туризма и творческих индустрий города Пскова были выставлены  работы победителей конкурса детского рисунка «Мы – дети космоса!», сообщает пресс-служба городской администрации. Экспозиция была представлена Благотворительным Фондом имени Елены Рерих.

В рамках проведения выставки во вторник, 19 июля, состоялась творческая встреча с  Президентом Благотворительного фонда имени Елены Рерих, советником Российской академии естественных наук Павлом Журавихиным. Он обратил внимание на то, что данная выставка является уникальной и практически не вывозится из Москвы. Экспозиция вобрала в себя лучшие работы победителей пяти лет. «Это шедевры мирового детского искусства, посвященные космосу. Это лучшие из лучших», – добавил Павел Журавихин.

Сам конкурс также является уникальным и не имеет аналогов во всем мире. Международный конкурс «Мы – дети космоса» был учрежден в 2016 году Благотворительным Фондом имени Елены Ивановны Рерих при поддержке Российской академии художеств и Международного Союза педагогов-художников.

Павел Журавихин рассказал, что идея создания такого проекта родилась благодаря общению с одаренными детьми. Более 20 лет Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих работает по программе поддержки молодых дарований в области науки и искусства.

«У нас есть дети-писатели, дети-музыканты, дети-ученые, и когда мы с ними общались и знакомились с их творчеством, мы поняли, что ребенок – это особая философия. Их внутренний мир настолько богат, что им есть, что сказать человечеству, но их никто не спрашивает. Глубина мысли, с которой дети хотят поделиться, заставила нас подумать над тем, чтобы дать им возможность высказать то, о чем их не спрашивают. Мы решили организовать конкурс детского рисунка, потому что именно живопись дает возможность выразить свои мысли и чувства», – рассказал Павел Журавихин.

Дети от 5 до 14 лет поражают своим уровнем мастерства, размышляя на самые сложные темы о космосе: «Я живу в Космосе, а Космос живет во мне»,  «Космос глазами сердца», «Красота – основа Космоса», «Симфония великого Космоса», «Космос – это радуга Света», «Мои космические сны». За все это время в конкурсе приняли участие более 20 тысяч детей из 28 стран мира.

Павел Журавихин подчеркнул, что выставки детских работ проходят по всей стране, в крупнейших государственных музеях. Работы, представленные на выставке, были выставлены в Музее современной истории России и в Общественной палате Российской Федерации. «Выставки меняют отношение к ребенку. Мы показываем, что работы детей – это серьезные произведения искусства и к ним нужно относиться достойно и уважительно», – добавил он. 

В этом году в конкурсе участвуют 2 тыс. 841 рисунков от юных художников из восьми стран мира: России, Украины, Беларуси, Черногории, Египта, Казахстана, Молдовы и Болгарии, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик. Во второй тур отобраны 115 работ.

Отметим, что благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих был создан в 1998 году в целях финансирования программ по поддержке культурных начинаний, связанных с утверждением идей Рерихов, а также с сохранением и популяризацией наследия семьи Рерихов. С 2020 года его работа напрямую связана с городом Псковом, так как фонд реализует благотворительную программу «Сохранение Анастасиевской часовни с росписями по эскизам Н.К.Рериха».

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Детская художественная выставка о космосе прошла в Пскове

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