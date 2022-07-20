Учёные впервые с помощью компьютерной томографии «просветили» погребальные урны из псковских курганов

12:49, 20 июля 2022, ПАИ

Российские археологи впервые использовали компьютерную томографию (КТ) для изучения раннесредневековых погребений в урнах. Они проанализировали останки, относящиеся к культуре псковских длинных курганов, предположительных предков славян-кривичей, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Ученые применили КТ, трехмерный рентгеновский сканер и изучили, как выглядят изнутри погребальные урны, найденные в псковских длинных курганах.

Культура длинных курганов существовала на территории современной Псковской области, а также соседних районов Прибалтики, в V-XI веках нашей эры. Пока историки не могут точно сказать, были ли представители этой культуры предками славян-кривичей или финно-угорскими народами. Однако при этом исследователи считают, что она оказала сильное влияние на процесс формирования древнерусской культуры.

«Компьютерная томография позволила нам увидеть, как выглядели фрагменты костей во время «закладки» урн. Оказалось, что среди них были довольно крупные кости, искусно обожженные и уложенные в сосуд. Так поместить их в погребальную урну мог только мастер, знаток похоронной церемонии», - заявила заведующая лабораторией ИА РАН (Москва) Мария Добровольская.

Как объясняют историки, представители этой культуры кремировали тела усопших и помещали их кости внутри открытых урн. Впоследствии многие из них оказывались засыпаны песком. По этой причине погребальные сосуды деформировались и частично разрушались. Это усложняет изучение останков древних людей и традиций их захоронения в курганах.

«Ранее мы разбирали погребальные урны так же, как и любой археологический объект, послойно фиксируя все фрагменты костей. Но при таком разборе мы не могли видеть положение останков в сосуде, понять, какими они были, когда их помещали туда после кремации», - пояснила Добровольская.

По мнению археологов это свидетельствует о том, что кремацию проводили мастера погребальных дел, которые сжигали тела, собирали кости и помещали их в подобранные сосуды. Понимание этого, как надеются ученые, поможет уточнить происхождение культуры псковских длинных курганов и понять, как она повлияла на формирование древнерусской культуры.