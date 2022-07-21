Более 6 млн рублей направят в Псковской области на реализацию социальных проектов в сфере межнационального сотрудничества

16:49, 21 июля 2022, ПАИ

Правительство Псковской области выделило более 6 млн рублей на реализацию на территории региона социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного правительства.

Поддержку получит 21 социальный проект СОНКО, все они – победители регионального конкурса.

На средства регионального бюджета, в частности, будут проведены Псковский детский форум единства и молодёжный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати», организованы школа знаменного пения «Ручей», экологически ориентированный добровольческий центр «Территория развития» в Новоржеве и другие.

Средний размер гранта – порядка 300 тысяч рублей.

Напомним, региональный конкурс социальных проектов проводится по нескольким направлениям деятельности СОНКО. Это обеспечение равноправия граждан и реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики РФ, обеспечение межнационального мира и гармонизация этноконфессиональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, патриотическое воспитание населения области, культурная адаптация и интеграция мигрантов, благотворительность и деятельность в области организации и поддержки добровольчества.