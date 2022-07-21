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Общество

В Пыталовском районе перезахоронили останки неизвестного солдата

21 июля на воинском захоронении в деревне Темери Пыталовского района прошло перезахоронение останков неизвестного солдата, сообщает районная газета «Наша жизнь».

Мероприятие было посвящено 78-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, 89-й годовщине присвоения Пыталову статуса города и 240-летию первого упоминания его в архивных документах.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Пыталовского района Полина Рубченя, представитель военного комиссариата Александр Александров, глава Гавровской волости Валерий Васильев, председатель районного Совета ветеранов Владимир Семенов, члены поисковых отрядов «Поиск-97» Пыталовского района, «Первый рубеж» Красногородского района, представители отдела в г. Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области, юнармейцы.

Останки солдата были найдены в ходе поисковой операции в районе деревни Вышгородок. Известно лишь, что погиб он в 1944 году при освобождении Пыталовского района. При нём были найдены только части бритвенных принадлежностей и шомпола для чистки оружия.

Все участники траурной церемонии почтили память погибших в военные годы минутой молчания. После троекратного оружейного салюта останки погибшего воина были преданы земле.

Торжественный ритуал перезахоронения сопровождался заупокойной литией, которую в память о погибшем воине отслужил отец Александр, настоятель храма Св. Бориса и Глеба в деревне Вышгородок.

В завершение участники митинга возложили к братскому захоронению цветы.

Напомним, что в 2020 году здесь же, в деревне Темери, прошла церемония перезахоронения останков защитников района от немецко-фашистских захватчиков Бориса Григорьева и Александра Яковлева, погибших 20 июля 1944 года, поднятых поисковым отрядом «Поиск-97».

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