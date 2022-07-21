На АЗС в деревне Заплюсье по просьбам местных жителей установят банкомат

17:40, 21 июля 2022, ПАИ

Обналичить денежные средства и выполнить необходимые операции с помощью банковских карт жители Заплюсья смогут на автозаправочной станции Сургутнефтегаза – банкомат Сбербанка России будет установлен на АЗС уже в августе. О достигнутой с руководством финансовой организации договорённости спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил в ходе рабочей встречи исполняющей обязанности главы Плюсского района Наталье Ивановой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Руководство регионального отделения Сбербанка России откликнулось на нашу просьбу рассмотреть возможность установки банкоматов в населённых пунктах Плюсского района. В частности, по Заплюсью такое решение удалось найти. В самое ближайшее время его установят на АЗС по адресу Ленинградская, 2. Это временное размещение – после ремонта автозаправочной станции на противоположной стороне, где расположена основная часть посёлка, банкомат перенесут туда, что, конечно, будет намного удобнее. По информации, предоставленной Сбербанком, уже сейчас жители могут снять наличные со своих карт в магазине «Продукты» на улице Пионерской, 2», – сообщил Александр Котов.

Председатель Собрания подчеркнул, что достичь такого решения удалось общими усилиями, и особо отметил заинтересованную позицию руководства муниципалитета, в частности Натальи Ивановой, которая не раз обозначала просьбу сельских жителей.

«Проблема обналичивания средств и проведения платежей по картам с помощью банкоматов действительно актуальна для нашего населения. Особенно важна такая возможность для людей преклонного возраста, которые не с такой лёгкостью осваивают мобильное приложение, как молодёжь, – в сельской местности у нас проживает много бабушек и дедушек. От Заплюсья до районного центра – 30 километров, каждый раз не приедешь, чтобы снять наличные», – подтвердила важность принятого решения Наталья Иванова и поблагодарила за помощь.

Схожий вопрос по Лядам, по словам Александра Котова, пока решается – помещений, соответствующих требованиям банка, пока не подобрать, но для обналичивания средств может быть найдена другая возможность.

Наталья Иванова обратила внимание, что в Лядской волости вопрос актуален не только для местного населения, но и для дачников, которые проживают в селе и ближайших деревнях с апреля по октябрь.

«Несмотря на определённые трудности, связанные с обслуживанием банкоматов в удалённых населённых пунктах, руководство Сбербанка находит решения – уникальные для каждого отдельного случая, за что мы, конечно, очень благодарны. Будем работать вместе, муниципалитет всегда готов пойти навстречу просьбам жителей, а мы готовы помогать», – добавил Александр Котов.

Напомним, вопрос о необходимости установки банкомата в Заплюсье и Лядах в очередной раз был поднят на встрече губернатора Михаила Ведерникова с активом Плюсского района – его озвучила директор Плюсской школы Оксана Лазарева. Тогда спикер Александр Котов сообщил участникам мероприятия, что вопрос находится в стадии проработки с руководством Сбербанка России, решение должно быть найдено в самое ближайшее время.