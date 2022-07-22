На рынке «Маяк» обеспечили безопасность пешеходов
У рынка «Маяк» в Пскове для безопасного передвижения пешеходов установлены полусферы, сообщили в пресс-службе администрации города.
22 июля здесь установили 45 бетонных ограничителей. Каждая полусфера весит более 100 кг и надежно закреплена. Теперь посетители рынка могут не опасаться проезжающего транспорта.
«Кроме того, для беспрепятственного движения машин с одной и другой стороны проезда вдоль дома №45Б на Рижском проспекте (напротив полусфер) будут установлены знаки «Остановка запрещена»,- отметили в пресс-службе администрации.
Напомним, в конце апреля сюда переехали торговые павильоны с площади Ленина. Псковичи обратились в администрацию города Пскова с просьбой упорядочить движение транспорта на этом участке.
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