На рынке «Маяк» обеспечили безопасность пешеходов

11:47, 22 июля 2022, ПАИ

У рынка «Маяк» в Пскове для безопасного передвижения пешеходов установлены полусферы, сообщили в пресс-службе администрации города.

22 июля здесь установили 45 бетонных ограничителей. Каждая полусфера весит более 100 кг и надежно закреплена. Теперь посетители рынка могут не опасаться проезжающего транспорта.

«Кроме того, для беспрепятственного движения машин с одной и другой стороны проезда вдоль дома №45Б на Рижском проспекте (напротив полусфер) будут установлены знаки «Остановка запрещена»,- отметили в пресс-службе администрации.

Напомним, в конце апреля сюда переехали торговые павильоны с площади Ленина. Псковичи обратились в администрацию города Пскова с просьбой упорядочить движение транспорта на этом участке.