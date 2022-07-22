12 команд приняли участие в интеллектуальной игре, приуроченной к празднованию Дня города Пскова

14:20, 22 июля 2022, ПАИ

Командно-интеллектуальная игра «Молодо-зелено» состоялась на площадке перед Молодёжным центром Пскова вчера, 21 июля. Участниками мероприятия стали как опытные игроки, так и новички в брейн-рингах, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре.

«За звание лучших боролись 12 команд. Игра была напряженной, а ведущий неумолимым. Участникам приходилось за считаные минуты давать ответы на разные по сложности вопросы из области кинематографа и мультипликации, страноведения и колористики. Были и задачи на сообразительность. Команды не сдавались, отвечали и набирали свои заветные баллы. Некоторые вопросы так и не получили правильных ответов, хотя многие участники были близки к истине в своих предположениях», – отметили в центре.

Абсолютным победителем стали девчонки «По сусекам». Второе место заняла команда «N», а третье – «Програнвисты».

«Спасибо за возможность поиграть в брейн и отличную организацию! Спасибо большое за возможность принять участие в квизе. Девочки и мамочки получили колоссальное удовольствие, море ярких впечатлений, положительных эмоций и новых знаний!» – отметила одна из участниц игры.

Организатором командно-интеллектуальной игры «Молодо-зелено», приуроченной к празднованию Дня города, выступил Молодёжный центр Пскова.

Больше новостей о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города, читайте в специальном сюжете ПАИ.