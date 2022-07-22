Михаил Ведерников пообещал оперативно расселить дом в Плюссе, где обрушились балконы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с советником по социальным вопросам Еленой Полонской расселение аварийного дома в Плюссе, где произошло обрушение балконов.
«Сделаем всё, чтобы максимально оперативно расселить аварийный дом. Для одного из жильцов, директора местной школы, администрация района уже нашла муниципальное жильё. Сейчас идёт активная подготовка к началу учебного года, поэтому в этой части нужно было закрыть вопрос как можно быстрее», – ответил глава региона.
Михаил Ведерников поблагодарил Елену Александровну за то, что активно и профессионально включилась в решение целого ряда проблемных вопросов.
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