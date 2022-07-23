Александр Котов: Каждому Псков готов открыть что-то особенное
Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил жителей Пскова с праздником.
Уважаемые псковичи!
От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём города и 78-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков!
Судьба города – это летопись событий и биографий его жителей. История Пскова богата ратными и духовными подвигами, рассказами о великих предках и выдающихся современниках.
Псков многогранен, и каждому, кто живёт или приезжает сюда, город готов открыть что-то особенное. Кто-то восхитится величием Троицкого собора, скромной красотой псковских храмов и уникальными фресками монастырей. Кого-то привлекут сохранившиеся через века могучие стены и башни Кремля, Петровские бастионы, а вместе с ними – боевая слава современного Пскова. Незабываемые впечатления оставят театральные спектакли, город покорит фестивалями и праздниками, уютными, живописными скверами, самобытными традициями и тёплым приёмом – не оставит равнодушным никого.
Псковичи гордятся своим городом и любят его. В этом чувстве – уважение к тысячелетнему прошлому, ответственность за настоящее и вера в будущее. Мы продолжаем историю Пскова – так будем достойны его величия!
С праздником! С Днём города!
Председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А.Котов
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
В Пскове торжественно открыли памятник, посвященный подвигу бойцов НКВД и воинов-саперов
«Цвет белой стены» стал ярким завершением вчерашних праздничных мероприятий ко Дню города
Во второй половине дня в Псковской области ожидаются грозы