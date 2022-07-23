Александр Котов: Каждому Псков готов открыть что-то особенное

12:45, 23 июля 2022, ПАИ

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Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил жителей Пскова с праздником.

Уважаемые псковичи!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём города и 78-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков!

Судьба города – это летопись событий и биографий его жителей. История Пскова богата ратными и духовными подвигами, рассказами о великих предках и выдающихся современниках.

Псков многогранен, и каждому, кто живёт или приезжает сюда, город готов открыть что-то особенное. Кто-то восхитится величием Троицкого собора, скромной красотой псковских храмов и уникальными фресками монастырей. Кого-то привлекут сохранившиеся через века могучие стены и башни Кремля, Петровские бастионы, а вместе с ними – боевая слава современного Пскова. Незабываемые впечатления оставят театральные спектакли, город покорит фестивалями и праздниками, уютными, живописными скверами, самобытными традициями и тёплым приёмом – не оставит равнодушным никого.

Псковичи гордятся своим городом и любят его. В этом чувстве – уважение к тысячелетнему прошлому, ответственность за настоящее и вера в будущее. Мы продолжаем историю Пскова – так будем достойны его величия!

С праздником! С Днём города!

Председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А.Котов