Грозы и до +25 прогнозируют в Псковской области 25 июля

14:58, 24 июля 2022, ПАИ

25 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер северо-западных и западных направлений, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура по области ночью от +11 до +16 С°, днём – от +20 до +25 С°. Атмосферное давление низкое.