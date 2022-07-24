Грозы и до +25 прогнозируют в Псковской области 25 июля
25 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ветер северо-западных и западных направлений, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура по области ночью от +11 до +16 С°, днём – от +20 до +25 С°. Атмосферное давление низкое.
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