Юлия Колесова: Проект «Вместе против мошенников» заинтересовал аудиторию Псковского отделения Детского фонда

13:27, 26 июля 2022, ПАИ

Партнёры проекта «Вместе против мошенников» поблагодарили Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России за совместную работу. Об этом шла речь в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

Заместитель председателя Псковского областного отделения Российского Детского фонда Юлия Колесова отметила, что в рамках проекта была организована совместная площадка на базе группы Детского фонда в соцсети «ВКонтакте». «Мы провели онлайн-семинар. Отклик был хороший, просмотров было много», - сказала она и поблагодарила организаторов за то, что аудиторию Детского фонда удалось заинтересовать. «Семьи из глубинок — основная наша целевая группа сейчас, и это очень актуально», - подчеркнула Юлия Колесова.

Председатель Псковской региональной организации «Всероссийское общество слепых» Владимир Прокудин также отметил, что на базе объединения проводились беседы в рамках проекта. Он уточнила, что хотелось бы продолжения данной деятельности, так как мошенники не стоят на месте.