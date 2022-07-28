День Кирика и Улиты: приметы и традиции

07:00, 28 июля 2022, ПАИ

В этот день, 28 июля, христиане отмечают память раннехристианских святых Кирика и Иулитты (Улиты), пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана, сообщает calend.ru.

На Руси день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. Это, кстати, связывали еще с одним святым, которого поминали в этот день, — Владимиром, Крестителем Руси. В русских былинах этого князя величают Владимир Красное Солнышко.

Женщины праздновали день «Матушки Улиты», называли ее своей заступницей. Бабам полагалось как можно лучше отдохнуть. Тем более, что в поле в этот день лучше было не выходить: люди верили, что там гуляет нечистая сила. Говорили, что тот, кто не боится жать на Кирика и Улиту, может увидеть дурное предзнаменование (такие видения назывались «маньяками»), которое обязательно сбудется.

Есть и логичное объяснение такому обычаю. На Кирика и Улиту часто шел сильный дождь, и в поле делать было просто нечего. «Кирики – всегда мокродырики», — подмечали крестьяне. Впрочем, день все равно старались проводить с пользой: приучали детей к домашнему труду, чтобы они становились опорой для своих матерей, как малолетний Кирик — для Иулитты.

