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Общество

В Псковской области гепатитом В болеют не более 300 человек

Всего в мире инфицировано гепатитом В 300 млн человек, 820 тысяч умерли по этой причине. В Псковской области количество инфицирированных гепатитом В не превышает 300 человек. Смертности от этого заболеваний в регионе нет. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

В Псковской области преобладают гепатиты А, Е, В и С. «Это большая проблема, потому что каждый год гепатит А регистрируется в Псковской области, но Роспотребнадзор быстро реагирует», - отметила врач.

Всего в мире гепатитом С болеют около 60 млн человек, 299 тысяч умерли от этой патологии. В Псковской области гепатитом С болеют 1129 человек. «Вчера ещё двое добавились. Люди уже на стадии хронического гепатита узнали, что у них он есть», - добавила Карзанова.

По словам медика, 50% заболеваний печени носит инфекционных характер. Любой вирус может вызвать поражение печени. При этом с 2017 года в регионах России не зарегистрировано острого вирусного гепатита.

Елена Карзанова рассказала, что вирус гепатита В и С передаётся в результате переливания крови, половым путём, а также если медицинские приборы не проходят тщательную обработку.

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