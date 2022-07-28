«Яндекс» предупредил о мошеннических звонках с использованием «Алисы»

17:36, 28 июля 2022, ПАИ

«Яндекс» предупредил пользователей о мошеннических звонках, совершенных якобы голосовым помощником «Алиса», сообщает РИА «Новости».

В компании пояснили, что люди получают звонки с неизвестных номеров, где схожий с «Алисой» голос предлагает принять участие в незаконных схемах, к примеру «новый способ быстро заработать денег на бирже».

Пользователям рекомендуют в такой ситуации просто положить трубку телефона. «Это ненастоящая «Алиса». Она не имеет никакого отношения к «Яндексу», зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам», – рассказали в компании.

В «Яндексе» подчеркнули, что настоящая «Алиса» никогда не будет звонить никому сама: искусственный интеллект может лишь ответить на подозрительные звонки, записать разговор, прислать расшифровку или, например, по просьбе пользователя может набрать номер из адресной книги.