10 миллиардов рублей направит Правительство РФ в регионы на доплаты и пенсии гражданам

20:19, 28 июля 2022, ПАИ

На поддержку неработающих пенсионеров выделят свыше 10 миллиардов рублей. Средства будут направлены в регионы на доплаты к пенсии гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Госдумы России Александр Козловский.

В связи с увеличением с 1 июня прожиточного минимума на 10 процентов, выросла нагрузка на региональные бюджеты в части доплат к социальным пенсиям. Правительство софинансирует расходы регионов по этому направлению.

Федеральные субсидии позволят выплатить надбавки более чем 1 миллиону человек.