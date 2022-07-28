10 миллиардов рублей направит Правительство РФ в регионы на доплаты и пенсии гражданам
На поддержку неработающих пенсионеров выделят свыше 10 миллиардов рублей. Средства будут направлены в регионы на доплаты к пенсии гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Госдумы России Александр Козловский.
В связи с увеличением с 1 июня прожиточного минимума на 10 процентов, выросла нагрузка на региональные бюджеты в части доплат к социальным пенсиям. Правительство софинансирует расходы регионов по этому направлению.
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