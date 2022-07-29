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Генпрокуратура проверит рисунок на детских обоях в магазине «Леруа Мерлен»

На детских обоях магазина Крым всё ещё принадлежит Украине. Фото: Telegram

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру РФ, Минпромторг РФ и Роскомнадзор проверить сеть магазинов «Леруа Мерлен» в связи с продажей фотообоев с детской картой мира, на которой территория Крыма изображена как часть Украины, сообщает ТАСС.

«Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ, Минпромторг России, Роскомнадзор с просьбой организовать проверку по факту продажи в сети магазинов, а также в интернет-магазине «Леруа Мерлен» детских фотообоев с изображением карты, где Крым отображен как часть Украины, а также не отмечены независимые Южная Осетия, Абхазия, ЛНР и ДНР», – отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу соответствующее поручение комитету дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщила пресс-служба палаты, к Володину обратились жители Москвы, «обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в магазине «Леруа Мерлен» изображение территории Крыма как части Украины». Кроме того, на этой карте не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

Пискарев напомнил, что в соответствии со статьей 67 Конституции РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, «и за нарушения указанных конституционных норм установлена административная и уголовная ответственность». Депутат предложил компетентным органам провести проверку с целью выявления нарушений российского законодательства, «включая законодательство о противодействии экстремистской деятельности, и при наличии оснований принять соответствующие меры реагирования».

«По итогам проверки данного факта обсудим меры по защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также необходимость совершенствования законодательства в отношении продукции, ориентированной на детей и подростков», – подчеркнул Пискарев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что «это пример продвижения повестки стран НАТО на территории РФ».

Напомним, 18 марта 2014 году Крым (территория полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошел в состав Российской Федерации.

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