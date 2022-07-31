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Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже ламп псковича

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в пресс-службе ведомства. 

29 июля экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получил тревожный сигнал из магазина на Рижском проспекте.  Росгвардейцы, прибывшие на место происшествия, задержали молодого человека, похитившего из торгового зала безалкогольные напитки и две настольные лампы. Ущерб составил более 1000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции
 

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