Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Память погибших в Первой мировой войне солдат чтут 1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа, сообщает calend.ru.

Эта памятная дата установлена в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.

Главной причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав – Антантой (Россия, Англия и Франция) и Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия), вызванные обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Начавшись в Европе, где происходили главные события, она постепенно приобрела глобальный характер, охватив также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.

Российская Империя, несмотря на своё участие в союзе стран-победительниц (Антанта), вследствие катастрофического внутреннего положения вышла из Первой мировой войны (после подписания сепаратного Брестского мира в 1918 году), а затем была ввергнута в тяжелейшую гражданскую войну.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 августа 2022

Память погибших в Первой мировой войне солдат чтут 1 августа
01 августа 2022

«Делать мокрины» было принято на Руси 1 августа

31 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Первый хоккейный турнир в формате 3х3
31 июля 2022

Первый хоккейный турнир в формате 3х3 прошел в Ледовом дворце Пскова

31 июля 2022

Открытие художественной выставки Натальи Зиченковой состоялось в Пустошкинском районе

31 июля 2022

Финал Кубка Псковской области по футболу прошел в Великих Луках

31 июля 2022

Члены Молодежного парламента при ПОСД провели экскурсию по Порховскому дому ремесел
31 июля 2022

Ансамбль барабанщиц из Идрицы принял участие в торжестве в честь Дня Военно-Морского Флота в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...