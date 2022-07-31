ТОСовцы Дедовического района добились освещения на темных улицах

21:17, 31 июля 2022, ПАИ

В деревне Горушка Дедовического района созданное территориальное общественное самоуправление «Приозерье» установили фонари, сообщает редакция газеты «Коммуна».

Группа активистов под руководством Веры Васильевой обозначила ряд проблем, которые можно решить, выиграв конкурс инициативных проектов. В деревне было недостаточно уличного освещения. Написав проект под названием «Светлый путь», тосовцы выиграли денежные средства на решение проблемы.

На средства совокупного бюджета (160 тыс. руб. - областных и 20 тыс. руб. - сельского поселения) по договору с администрацией сельского поселения «Пожеревицкая волость» подрядчик установил семь фонарей уличного освещения в деревне Горушка.