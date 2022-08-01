ВИДЕО Звёздное небо над Изборском запечатлел астроном-любитель из Пскова
Звёздное небо запечатлели над Изборском. Видеозапись разместил астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«Звездное небо в Изборске 30.07.2022. Астрономические сумерки», - подписал видеозапись Пётр Митрофанов.
Напомним, 30 июля в небе можно было наблюдать яркие серебристые облака.
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