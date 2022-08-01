На платформе Своё Село Россельхозбанка появились архитектурные проекты домов

11:02, 01 августа 2022, ПАИ

Функционал разработанной Россельхозбанком платформы для комфортной жизни за городом Своё Село расширен: теперь зарегистрированные компании могут размещать на портале архитектурные проекты домов.

Новый сервис существенно расширяет возможности портала. Теперь партнеры Россельхозбанка могут не только предлагать на платформе услуги по строительству частных домов и благоустройству территории, но и представить аудитории уже разработанные архитектурные проекты домов.

Пользователи получили возможность приобрести архитектурный проект и построить дом на основании документации и чертежей своими силами или с помощью выбранного подрядчика – в любом регионе и в удобное для себя время. При этом архитектурный проект можно подобрать по параметрам: сезон, материал, из которого должен быть построен дом, количество этажей, площадь, количество спален и т. д.

Каждый проект сопровождается фотографиями построенного по нему объекта или его визуализацией, что позволяет сразу понять, как будет выглядеть дом.

«Новый сервис позволит нашим партнерам расширить свою аудиторию за счет клиентов из регионов, в которых компания-подрядчик еще не работает, а также тех, кто хочет строить дом своими силами. Частные пользователи платформы благодаря новому разделу получают большую свободу выбора: они могут приобрести проект у одной компании, а заказать услуги по строительству у другой или собрать свою команду и строить самостоятельно. Это может помочь оптимизировать затраты, а кому-то – и воплотить в жизнь мечту построить дом своими руками», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

На платформе подрядчики также предлагают более 1700 проектов домов, бань, гаражей, предусматривающих строительство под ключ.

Платформа Своё Село – часть постоянно совершенствующейся и расширяющейся цифровой экосистемы Россельхозбанка, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства и повышение привлекательности жизни в сельской местности. На площадке представлено более 1000 аккредитованных подрядчиков, и более 7000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, озеленению территории и обустройству дома более чем в 130 категориях. Суммарное количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, превышает 1 млн. За первый год работы платформы Россельхозбанка Свое Село её посетило более 1 млн пользователей. Для предпринимателей размещение на платформе бесплатно.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.