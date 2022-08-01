В Псковской области назвали вид рака, который чаще всего выявляют у мужчин

12:16, 01 августа 2022, ПАИ

Главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 августа назвал вид рака, который чаще выявляют у мужчин.

За последние три года чаще всего у мужчин выявляли рак лёгких. Пациентами были в основном мужчины от 50 лет и старше.

На текущий момент ежегодно в стране регистрируется более пяти тысяч случаев выявления рака легких. Прирост за несколько лет составил более 20% по стране. «Это колоссальное количество в отличие от показателей 2016-2017 года», - отметил Александр Юров.