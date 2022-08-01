В Псковской области назвали вид рака, который чаще всего выявляют у мужчин
Главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 августа назвал вид рака, который чаще выявляют у мужчин.
За последние три года чаще всего у мужчин выявляли рак лёгких. Пациентами были в основном мужчины от 50 лет и старше.
На текущий момент ежегодно в стране регистрируется более пяти тысяч случаев выявления рака легких. Прирост за несколько лет составил более 20% по стране. «Это колоссальное количество в отличие от показателей 2016-2017 года», - отметил Александр Юров.
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