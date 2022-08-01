Борьбу с раком легких обсудят в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с раком легкого.
Насколько рак легких актуальная проблема для Псковской области, как ковид повлиял на течение этого заболевания, какие современные способы и методики лечения появились в последнее время, какими возможностями обладает Псковский онкодиспансер?
На эти и другие вопросы отвечают главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров и заместитель главного врача по организационной работе, руководитель ракового регистра Псковской области Константин Алексеев.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
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