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Ильин день: обычаи и традиции праздника

Фото: Арсений Тимашов

Ильин день отмечается в России 2 августа. Этот праздник посвящён самому первому святому, которого стали почитать на Руси ещё в IX веке, сообщает calend.ru.

Ильин день на Руси считался одним из важнейших праздников года. В этот день чествовали ветхозаветного святого Илию-пророк, жившего в Израильском царстве за 900 лет до Рождества Христова. По преданию, он был ревностным поборником иудаизма, обличал идолопоклонство и всякое нечестие.

В старину на Руси в Ильин день устраивали крестные ходы и молились пророку о дожде или, наоборот, о ясной погоде в зависимости от того, что было нужнее. Кроме того, по верованиям, дождевая вода, собранная в это время, избавляла как от сглаза, так и от глазных болезней.

С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то что по календарю до неё было ещё далеко. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила на нет.

С этого дня люди переставали купаться (кстати, этот обычай жив и сейчас). Воздух становился влажным, нередки были и дожди.

Приметы:

  • Считалось, что если в Ильин день пойдёт дождь, то следующие два месяца будут холодными. 
  • Другая примета гласит, что если умыться ильинским дождем, то можно избавиться от сглаза. 
  • Примечательно также, что, пустив в этот день в дом кошку или собаку, можно разгневать Илью Пророка. 
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