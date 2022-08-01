В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

22:26, 01 августа 2022, ПАИ

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и комиссар по здравоохранению города Эшвин Васан сделали совместное заявление. Они объявили режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за оспы обезьян. Город назвали «эпицентром» вспышки заражаемости этим вирусом. Об этом сегодня сообщил телеканал «360».

Как указано в материале The Guardian, из совместного заявления следует, что риску заражения оспой обезьян подвержены до 150 тысяч жителей города.

Это решение позволит мэрии Нью-Йорка принимать экстренные указы в соответствии с городским кодексом о здравоохранении и вводить меры, которые помогут замедлить распространение заболевания.