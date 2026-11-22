Космический аппарат, запущенный восемь лет назад, вышел на орбиту Меркурия

22:28, 22 ноября 2026, ПАИ

Европейский космический аппарат BepiColombo, завершивший многолетний межпланетный перелёт, вышел на орбиту Меркурия. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Аппарат BepiColombo стал вторым в истории, который будет собирать научные данные о ближайшей к Солнцу планете, находясь непосредственно на её орбите. Целью миссии является изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, оценка геологической истории планеты, исследование химического состава поверхности и внутренней структуры. Кроме того, предусмотрен анализ происхождения магнитного поля и его взаимодействия с солнечным ветром, а также картирование распространённости водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.

Запущенный в 2018 году аппарат состоит из двух орбитальных модулей, созданных Европой и Японией. Они разделятся примерно через 18 дней. Оба модуля оснащены защитой от экстремально высоких температур вблизи Солнца и будут исследовать планету от границ её магнитного поля до структуры массивного железного ядра. Научный руководитель проекта Герайнт Джонс отметил, что Меркурий остаётся наименее изученной планетой земной группы. По его словам, данные BepiColombo могут раскрыть ключевые подробности небольшого каменистого мира и пролить свет на формирование Солнечной системы.

В период с 1974 по 1975 год аппарат NASA Mariner 10 трижды пролетал мимо Меркурия. Позднее Messenger стал первым аппаратом, вышедшим на орбиту планеты: он собирал данные с 2011 по 2015 год.