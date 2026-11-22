Американский автопроизводитель выпустил обновление с визуализацией поездки от третьего лица

20:56, 22 ноября 2026, ПАИ

Американский производитель электромобилей Tesla выпустил обновление системы Full Self-Driving («Полный автопилот») v15. Как сообщили в компании, новая версия обеспечивает реалистичную визуализацию поездки от третьего лица.

По данным Tesla, обновление улучшает распознавание дорожных знаков, животных, выбоин и луж. Кроме того, в компании указали на более естественное управление скоростью в школьных зонах и в непогоду. Система также будет замедлять автомобиль перед камерами контроля скорости. Отдельно отмечается, что режим Bike Rack Mode позволяет включать FSD при установленном велобагажнике.

Основатель Tesla Илон Маск, комментируя выход обновления, назвал это «GTA в реальной жизни».