Дети из многодетных семей в Псковской области будут бесплатно учиться в колледжах

07:33, 02 августа 2022, ПАИ

Дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в учреждениях среднего профессионального образования региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Принял решение о 100-процентной компенсации затрат из областного бюджета. Очень важно, чтобы большие семьи у нас чувствовали себя комфортно и хорошо знали, что их ценят на родной земле», — подчеркнул глава региона.

Он выразил уверенность, что эта мера поддержки для многих будет крайне важной, и пожелал юным псковичам успехов в учёбе.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос и подготовить доклад о компенсациях за обучение детей по программам среднего профессионального образования для многодетных семей.

Среднее профессиональное образование направлено на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его предоставляют колледжи, техникумы, лицеи, другие образовательные учреждения и организации.