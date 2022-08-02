Реконструкцию боя представили на Международной молодёжной «Вахте Памяти» в Невельском районе

12:10, 02 августа 2022, ПАИ

2 августа в Невельском районе на берегу озера Волоченец на Международной молодёжной «Вахте Памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022» поисковики представили реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Невельчанин Данила Гущин, участник поискового отряда «Гвоздика», поделился своими впечатлениями о «Вахте Памяти». По его словам, у него уже накопилось много теоретических знаний о поисковых отрядах. Даниил Гущин побывал на военно-поисковых сборах в Челябинске, в поисковой смене в Туапсе.

«Моим огромным желанием было поучаствовать в «Вахте Памяти», тем более это мой родной район, родной город, родная история. Я приехал, чтобы знакомиться с ребятами, узнавать новое, хранить историческую память», – сказал Данила Гущин.

«Вахта Памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022» открылась в Невельском районе 1 августа и продлится до 10 августа. В этом году открытие посвящено 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маншук Жиенгалиевны Маметовой. Участие принимают поисковики из разных регионов России – Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь. Всего в молодёжной «Вахте Памяти» участвует 285 человек, из них 117 – молодёжь.