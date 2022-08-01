Открытие международной молодёжной «Вахты памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022» состоялось в Невельском районе

14:38, 01 августа 2022, ПАИ

В Невельском районе состоялось открытие международной молодёжной «Вахты памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022». Митинг, посвящённый открытию 15-й международной молодёжной «Вахты памяти», прошёл сегодня, 1 августа, в деревне Поздноево. В этом году открытие посвящено 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маншук Жиенгалиевны Маметовой. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Невельского района Олег Майоров и поисковики.

Вера Емельянова отметила важность поисковой работы для сохранения связи времён и поколений и поблагодарила поисковиков за благородный труд. Также она вручила грамоту поисковому отряду «Поиск 97».

Поисковиков также приветствовали генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов, активист поискового движения в Республике Беларусь Ольга Шабельник, председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков.

Участники митинга почтили минутой молчания память тех, кто сложил свои головы, защищая наш край от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе мероприятия в исполнении Анастасии Малаховой прозвучал стих «Маншук». Также звучали военные песни совместно с военным оркестром Острова.

Мероприятие закончилось возложением цветов к центральному воинскому захоронению на улице Ленина.

Международная молодёжная «Вахта памяти» продлится до 10 августа. Участие принимают поисковики из разных регионов России – Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь. Всего в молодёжной «Вахте памяти» участвует 285 человек, из них 117 – молодёжь.