На Великолукском ЗЭТО развивается программа профориентации для молодёжи

22:09, 02 августа 2022, ПАИ

Завод электротехничского оборудования в Великих Луках заинтересован в перспективных квалифицированных специалистах, поэтому на предприятии активно развивается программа профессиональной ориентации молодежи с целью пополнения кадрового состава перспективными сотрудниками. Об этом со ссылкой на директора предприятия Дениса Мунштукова, рассказал сайт «Луки.ру»



Кроме того, на заводе действует и стипендиальная программа, она помогает познакомиться с будущей профессией, зарекомендовать себя и после окончания учреждения устроиться на завод.



Стипендиальная программа на ЗАО «ЗЭТО» предусматривает:

-ежемесячную выплату стипендии в зависимости от успеваемости на весь срок обучения:

-10 000 рублей – при оценках «хорошо» и «отлично»;

-15 000 рублей – при оценках «отлично»;

-прохождение оплачиваемой производственной и преддипломной практики на предприятии;

-гарантированное трудоустройство на предприятие;

-летнюю подработку на предприятии (по желанию);

-помощь в поступлении в магистратуру/аспирантуру.



За подробной информацией обращайтесь в отдел кадров завода «ЗЭТО» тел.:+7(911) 895-85-34, +7(992) 297-23-31, +7(81153) 6-38-78.

