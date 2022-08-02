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Общество

На Великолукском ЗЭТО развивается программа профориентации для молодёжи

Завод электротехнического оборудования нуждается в квалифицированных специалистах. Фото: скрин видел.

Завод электротехничского оборудования в Великих Луках заинтересован в перспективных квалифицированных специалистах, поэтому на предприятии активно развивается программа профессиональной ориентации молодежи с целью пополнения кадрового состава перспективными сотрудниками. Об этом со ссылкой на директора предприятия Дениса Мунштукова, рассказал сайт «Луки.ру»

Кроме того, на заводе действует и стипендиальная программа, она помогает познакомиться с будущей профессией, зарекомендовать себя и после окончания учреждения устроиться на завод.

Стипендиальная программа на ЗАО «ЗЭТО» предусматривает:
-ежемесячную выплату стипендии в зависимости от успеваемости на весь срок обучения:
-10 000 рублей – при оценках «хорошо» и «отлично»;
-15 000 рублей – при оценках «отлично»;
-прохождение оплачиваемой производственной и преддипломной практики на предприятии;
-гарантированное трудоустройство на предприятие;
-летнюю подработку на предприятии (по желанию);
-помощь в поступлении в магистратуру/аспирантуру.

За подробной информацией обращайтесь в отдел кадров завода «ЗЭТО» тел.:+7(911) 895-85-34, +7(992) 297-23-31, +7(81153) 6-38-78.
 

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