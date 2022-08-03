Воинское захоронение благоустроили в Куньинском районе

08:35, 03 августа 2022, ПАИ

В деревне Городно Куньинского района завершили капитальный ремонт воинского захоронения. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава района Олег Лебедев.

По данным портала «Книга памяти» в могиле захоронено 155 военнослужащих, из них установлена личность 21.

Подрядчик привел в порядок сам монумент и облагородил территорию вокруг памятника: установил ограждение, скамейки, засыпал территорию щебнем, уложил плиты и сделал ступени.

Олег Лебедев выразил слова благодарности компании за большую работу и отметил, что он выполнена достойно.

Ремонтные работы проведены за счет средств федерального бюджета в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Как сообщалось ранее, в регионе имеются 560 воинских захоронений, являющихся объектами культурного наследия федерального и регионального значения (5 — федерального и 554 — регионального).

