Воинское захоронение благоустроили в Куньинском районе
В деревне Городно Куньинского района завершили капитальный ремонт воинского захоронения. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава района Олег Лебедев.
По данным портала «Книга памяти» в могиле захоронено 155 военнослужащих, из них установлена личность 21.
Подрядчик привел в порядок сам монумент и облагородил территорию вокруг памятника: установил ограждение, скамейки, засыпал территорию щебнем, уложил плиты и сделал ступени.
Олег Лебедев выразил слова благодарности компании за большую работу и отметил, что он выполнена достойно.
Ремонтные работы проведены за счет средств федерального бюджета в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».
Как сообщалось ранее, в регионе имеются 560 воинских захоронений, являющихся объектами культурного наследия федерального и регионального значения (5 — федерального и 554 — регионального).
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Воинское захоронение благоустроили в Куньинском районе
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