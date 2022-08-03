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Общество

Вывоз из России более 10 тысяч долларов пресекли псковские пограничники

Псковские пограничники совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного вывоза из России наличных денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Так, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» сотрудники ведомства осмотрели автомобиль Toyota гражданина России, следовавшего в Эстонию. В технологической полости под обшивкой багажника они нашли скрытые от пограничного и таможенного контроля деньги на сумму более 10 тысяч долларов и полторы тысячи евро.

Выявленные иностранные деньги сотрудники таможни изъяли для проведения процессуальных действий.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту свыше 10 тысяч долларов.

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