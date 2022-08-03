ФОТОФАКТ В Пскове обновляют внешний вид перил Ольгинского моста

10:26, 03 августа 2022, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В Пскове рабочие приступили к обновлению внешнего вида перил Ольгинского моста. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, сейчас идет удаление слоя старой краски, позже будет нанесена новая.

Ранее сообщалось, что глава администрации Пскова Борис Елкин заявил, что Ольгинскому мосту жизненно необходим капитальный ремонт. Планируется, что его начнут реконструировать через 2 года. Сейчас в Пскове идет реконструкция Троицкого моста.

«Однозначно одно: Ольгинский мост находится в предаварийном состоянии. Его капитальный ремонт жизненно необходим городу», - сказал градоначальник.