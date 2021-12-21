Капитальный ремонт Ольгинского моста жизненно необходим Пскову - Борис Елкин

08:40, 21 декабря 2021, ПАИ

Капитальный ремонт Ольгинского моста жизненно необходим Пскову, заявил глава администрации города Борис Елкин в своем Instagram.

«Вместе с главой Пскова Еленой Полонской провели встречу с жителями домов по улице Розы Люксембург. Повод для разговора - проектирование временного моста через реку Великую в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной. Он должен заменить Ольгинский мост на время его капитального ремонта», - отметил Елкин.

По его словам, проект находится в стадии разработки, окончательное решение пока не принято. До начала строительства как минимум 2 года: надо сначала реконструировать Троицкий мост и только потом приступать к Ольгинскому.



«Но жители уже сейчас выражают свои опасения: что будет с их домами, деревьями, движением внутри дворов. Волнуют граждан возможный шум, выхлопные газы, оживленное движение транспорта... Переживания людей понятны, и мы обязаны принять их во внимание, несмотря на то, что многие технические вопросы снимаются с повестки благодаря расчетам проектировщика и готовностью заложить в проект различные виды компенсации. Обязательно проработаем возможные компромиссные варианты выхода из сложившейся ситуации», - пообещал глава администрации Пскова.



«Однозначно одно: Ольгинский мост находится в предаварийном состоянии. Его капитальный ремонт жизненно необходим городу. А без временного моста сделать это невозможно. Оптимальный вариант построить временный мост именно здесь: это позволило бы не ломать устоявшуюся схему общественного транспорта и дать возможность тысячам пешеходов ежедневно практически полностью сохранить свой привычный маршрут с одного берега на другой.



Будем думать, как сделать так, чтобы были учтены интересы всех псковичей: и тех, кто живет рядом с проектируемым мостом, и тех, кто каждый день спешит на работу и домой по Ольгинскому мосту: пешком, на автобусе или на личном автомобиле», - подытожил Борис Елкин.