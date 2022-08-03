30-градусную жару обещают псковичам 4 августа
4 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области ночью составит +10...+15 градусов, днём +25...+30 градусов.
Ветер южных направлений 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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