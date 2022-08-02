Заявка Псковской области на создание туринфраструктуры в Пскове победила в Ростуризме

09:13, 02 августа 2022, ПАИ

Заявка Псковской области стала победителем в первом конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ проектирования туристского кода центра города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2023 году из средств федерального бюджета в бюджет Псковской области будет направлено 130 млн рублей на осуществление комплекса мероприятий по обустройству центра города Пскова. В рамках проекта предусмотрены создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами, устройство ярмарочного пространства с праздничным освещением и много других мероприятий, направленных на создание комфортного пребывания жителей и туристов в городе Пскове.