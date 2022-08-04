Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия

Фото ГИБДД по Псковской области

3 августа около 20:00 в Невеле на улице Михайлова напротив дома 52
29-летний водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и допустил наезд на 85-летнюю велосипедистку и скрылся с места ДТП. 

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП велосипедистка госпитализирована в медучреждение. 

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС.

Фото ГИБДД по Псковской области

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 августа 2022

Более 17 часов устраняли пожар на складе Ozon в Подмосковье

04 августа 2022

Пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия

04 августа 2022

Псковский волонтёр борется за жизнь расстрелянного в Смоленской области аистёнка
03 августа 2022

Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск
03 августа 2022

Местонахождение 20 работников горящего склада Ozon пока неизвестно
03 августа 2022

Из-за личной неприязни оренбуржец нанёс врачу свыше 30 ударов ножом. Подозреваемый задержан
03 августа 2022

Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с BMW

03 августа 2022

В Псковском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...