Пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия
3 августа около 20:00 в Невеле на улице Михайлова напротив дома 52
29-летний водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и допустил наезд на 85-летнюю велосипедистку и скрылся с места ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП велосипедистка госпитализирована в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС.
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