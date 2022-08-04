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Общество

Материнский капитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

РИА Новости отмечает, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый закон повысит доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.

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