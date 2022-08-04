Фальшивую тысячу рублей обнаружили в одном из банков Пскова
3 августа в Пскове в одной из финансовых организаций была обнаружена фальшивая банкнота номиналом 1000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В ведомстве отметила, что она поступила накануне с торговой выручкой алкогольного магазина известной торговой сети.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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