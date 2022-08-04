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Общество

Tele2 запустил услугу для выгодных звонков в страны ближнего зарубежья

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам новую услугу – звонки в страны СНГ, Грузию, Южную Осетию и Абхазию на выгодных условиях. Она позволяет экономить в среднем 10-30 рублей на минуте разговора в зависимости от направления.

С новой услугой «Ближнее зарубежье» абоненты Tele2 смогут звонить в Узбекистан и Южную Осетию по цене 5 рублей за минуту разговора, в Казахстан и Таджикистан – 10 рублей, в Туркменистан – 15 рублей, в Абхазию, Азербайджан и Грузию – 20 рублей. При этом абонентская плата за пользование услугой составит 100 рублей в месяц.

Услуга доступна на открытых для подключения тарифах линейки «Мой Tele2», а также пользователям тарифов Premium, Black, «Игровой», «Классический», «Классический (посекундный)», «Мой бизнес S», «Мой бизнес M» и «Мой бизнес L». Подключить новую услугу можно в мобильном приложении оператора или с помощью команд *155*588*1# (для физических лиц) и *155*589*1# (для корпоративных клиентов).

В компании уверены, что новая опция будет востребована клиентами, которые часто звонят в страны СНГ. По оценкам оператора, наиболее популярные направления по количеству звонящих в эти страны клиентов и продолжительности разговоров – Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Благодаря новой услуге пользователи Tele2 смогут чаще звонить родственникам, друзьям и партнёрам, которые находятся в странах ближнего зарубежья.

С подробным описанием услуги «Ближнее зарубежье» можно ознакомиться на сайте.

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