В Опочецком районе запланирована газификация всего муниципалитета

16:45, 04 августа 2022, ПАИ

Газификация всего муниципалитета запланирована в Опочецком районе. Об этом рассказал глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа.

«Два месяца назад мы ещё не были включены в программу догазификации, но сейчас всё поменялось», - отметил глава района, добавив, что в начале июля состоялась встреча с подрядчиками, которые занимаются газопроводом.

Кроме того, была создана рабочая группа по этому вопросу. «Сейчас мы активно взаимодействуем по уточнению качественной корректировки газопровода. Запланирована газификация всего района», - подчеркнул глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что к 2025 году во все муниципалитеты Псковской области придёт газ.