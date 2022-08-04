В Опочецком районе запланирована газификация всего муниципалитета
Газификация всего муниципалитета запланирована в Опочецком районе. Об этом рассказал глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа.
«Два месяца назад мы ещё не были включены в программу догазификации, но сейчас всё поменялось», - отметил глава района, добавив, что в начале июля состоялась встреча с подрядчиками, которые занимаются газопроводом.
Кроме того, была создана рабочая группа по этому вопросу. «Сейчас мы активно взаимодействуем по уточнению качественной корректировки газопровода. Запланирована газификация всего района», - подчеркнул глава муниципалитета.
Ранее сообщалось, что к 2025 году во все муниципалитеты Псковской области придёт газ.
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