Пресс-конференция главы Опочецкого района проходит в медиацентре ПАИ

12:01, 04 августа 2022, ПАИ

4 августа в 12:00 в медиацентре ПАИ в рамках проекта «Оглавление» началась пресс-конференция главы Опочецкого района Юрия Ильина.

Поговорим о достижениях, реализуемых проектах и задачах, которые стоят перед главой района, узнаем, что помогает главе в работе, чем гордится и славится район.