Пресс-конференция главы Опочецкого района проходит в медиацентре ПАИ
4 августа в 12:00 в медиацентре ПАИ в рамках проекта «Оглавление» началась пресс-конференция главы Опочецкого района Юрия Ильина.
Поговорим о достижениях, реализуемых проектах и задачах, которые стоят перед главой района, узнаем, что помогает главе в работе, чем гордится и славится район.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
04 августа 2022
Советник губернатора призвал псковичей вакцинироваться до начала новой волны коронавируса